IMF下修今年全球經濟成長預估 略降台灣展望

國際貨幣基金（IMF）18日下修今年全球經濟成長預估0.8個百分點，降幅之大為新冠疫情爆發以來之最，並且以俄烏戰爭與中國大陸實施防疫封禁措施為由，大幅上修全球預估通膨率。其中，歐盟降幅最大，美國及中國大陸降幅相對溫和，台灣今年經濟成長率預測則遭微幅下調0.1個百分點至3.2%。

IMF最新發表的「世界經濟展望」（WEO）報告，調降2022年全球經濟預估成長率到3.6%，低於之前預估的4.4%，也遠不如2021年的6.1%；2023年預估成長率也由3.8%下修到3.6%。

歐元區今年預估經濟成長率從3.9%劇降到2.8%；美國從4%溫和下修到3.7%，主要是受聯準會緊縮信用影響。中國大陸預估成長率由4.8%降到4.4%，低於政府所訂的5.5%目標。

在亞洲，台灣今年成長率預估為3.2%，略低於去年10月報告預測的3.3%，但仍高於南韓的2.5%、香港的0.5%，只是低於新加坡的4%。台灣今年的通膨率預估則被上調0.8個百分點至2.3%。

根據IMF，所有先進國家預估經濟成長率平均為3.3%，新興及開發中國家平均為3.8%，比原先預估的3.9%及4.8%都大幅下降。今年全球貿易額將成長5%，成長率只有去年的一半。

IMF預測，今年先進國家平均通膨率達5.7%，新興及開發中經濟體更達8.7%，2023年將分別回降到2.5%及6.5%；通膨預期失控的風險升高，將促使各國央行強力緊縮貨幣政策。

IMF新任首席經濟家古林查斯指出，俄烏戰爭很可能使最近經濟復甦的大部分好處，化為泡影。IMF預測今年烏克蘭經濟將萎縮35%，俄羅斯將萎縮8.5%。

經濟展望也有高度不確定性，且多為不利因素，風險包括戰爭惡化、對俄羅斯的制裁再度升高、中國經濟進一步減緩，及出現更頑強的新變異病毒使疫情重新升溫，供需失衡惡化導致通膨長期居高不下，使各國央行加速升息等。

IMF上述預估，是假設這場戰爭將侷限在烏克蘭，以及歐洲不會比目前的計畫更進一步降低對俄羅斯能源的依賴。

IMF也提出更悲觀的預估。假定各國今年中制裁俄羅斯的石油及天然氣，帶動全球原料價格再漲，攪亂供應鏈，並使金融情勢更加吃緊，則2023年全球GDP將比基本預估再降約2%，歐盟將再減約3%。

IMF並強調，由於先進國家將緊縮貨幣政策，使高負債的新興經濟體承受更大風險。