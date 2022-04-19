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馬斯克的星鏈要讓人搭飛機也能滑手機 達美航空測試中

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
達美航空正在測試SpaceX的Starlink寬頻連網服務。美聯社
達美航空正在測試SpaceX的Starlink寬頻連網服務。美聯社

馬斯克的衛星連網事業推動在飛機上提供無線上網服務，而美國大型航空業者達美航空（Delta Air Lines）正投入測試這項服務。

華爾街日報報導，達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）近來受訪時表示，該公司已與SpaceX的寬頻部門星鏈（Starlink）協商，並對Starlink的技術進行探索測試。他不願討論具體細節。SpaceX則未回應置評請求。

馬斯克的SpaceX數年來持續打造Starlink事業，把網路衛星發送至低軌道，並向企業和消費者銷售寬頻服務。馬斯克去年推文說，該事業聚焦於取得用於波音737和空巴A320客機的認證，因為這些客機「服務最多數的人」。

儘管多年來一些乘客對機上Wi-Fi連網幅度的接收和速度抱怨連連，但分析師預測飛機Wi-Fi連網需求正在成長。根據聚焦衛星產業的顧問公司Euroconsult預測，能提供連網服務的飛機數量在2030年前將增加逾一倍至多達2萬架。

Intelsat和Viasat這類衛星通訊公司已為數千架飛機提供連網服務。 Intelsat高級副總裁Dave Bijur表示，許多航空公司尋求能提供高品質寬頻服務的各種方式，同時要求不會增加太多天線負重或高額成本，「很多航空業者希望為消費者提供流暢品質的服務」。

達美的巴斯蒂安多年來屢次表示，飛機上的網路服務應該是快速且免費的。達美航空尋求將自身定位為向高階商務旅客提供高級服務，這類商務客期望能隨時隨地都能上網。達美航空在新冠疫情爆發前，已於一些航班測試免費的連網服務。

Starlink負責商用銷售的副總裁霍夫勒上月在一場研討會上表示，Starlink相信機上連網大幅整頓的時機正在成熟，「預期變化的速度比技術還快」。他說， Starlink現在有25萬訂用戶，包括消費者和企業客戶。

SpaceX一直吹捧Starlink是項重要的事業機會，多年前曾預測2025年前訂用戶會超過4,000萬。該公司現在正尋求美國聯邦通訊委員會（FCC）核准額外部署3萬顆Starlink衛星，不過，美國國家航太總署（NASA）擔心天空上衛星運作壅塞，可能發生相撞。 SpaceX則表示，已採取謹慎做法來保護低軌道。

文件顯示，FCC已核准SpaceX測試用於飛機上的Starlink服務。美國聯邦航空總署（FAA）發言人表示，當局必須認證安裝在客機上的衛星網路設備。她說，當局不會對任何認證中的工作置評。

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