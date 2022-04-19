女股神的Ark上修特斯拉目標價 估計漲三倍至4,600美元

被一些投資人暱稱為「女股神」的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）的方舟投資管理公司，現在預期電動車大廠特斯拉（Tesla）股價在2026年前上漲超過三倍至每股4,600美元。

方舟去年預測特斯拉股價在2025年前達到3,000美元，但此後又上調目標價，主要是對特斯拉有望推出全自駕計程車（Robotaxi）業務以及該公司的資本效率有了新預期。

根據方舟投資管理公司的樂觀假設，特斯拉股價有望在2026年漲至每股5,800美元；若是悲觀假設，股價也可望達2,900美元，都遠遠高於18日收盤的1,004.29美元，也就是當前股價的三倍以上。

方舟分析師基尼（Tasha Keeney）上周在一篇貼文中表示：「雖然調整對2026年的預期，但我們相信我們對特斯拉的模型在理論上是保守的。我們假設特斯拉的股票在2026年的交易狀況，會像是一家成熟公司的股票而非一家高成長公司。」

伍德長期來是特斯拉及其執行長馬斯克的熱烈支持者。方舟的旗艦基金方舟創新ETF上月削減特斯拉持股，但這家電動車公司仍是該ETF最大持股部位，占比達10%。

特斯拉股價在過去12個月上漲40%，但並非人人都看好其股價。例如投資研究公司New Constructs執行長崔納（David Trainer）預測特斯拉股價跌至150美元至200美元。他說：「特斯拉短期享有率先優勢，但他們不再有優勢，有許多競爭非常成功的其他品牌電動車上路。」

方舟對特斯拉股價新模型的一個重要因素，是預期市場對自駕車叫車的需求很大，根據基尼估計，該市場規模達11兆至12兆美元。方舟也更加相信特斯拉有能力達到全自動駕駛，未來的自駕計程車事業有望貢獻其2026年預期價值的60%。

基尼表示，另一因素則是預期特斯拉提高資本效率。她指出，特斯拉每增加一單位產能的資本支出已經降至7,700美元，低於2017年的8,400美元。

同時，特斯拉的比特幣持有部位也被納入方舟的股價預測模型，但並非是預測的主要部分，對目標價的提升幅度不到5%。特斯拉可能追求的其他事業機會包括能源儲存業務、人工智慧即服務以及人形機器人