美鷹日鴿分飛 日圓兌美元貶抵127 50年來最長連跌

由於市場押注美國與日本央行利率政策日益分歧，日圓兌美元匯率在紐約交易創下至少半個世紀以來最長連跌紀錄。彭博資訊說，東京的外匯交易員們如今逐漸形成共識，未來數月日圓兌美元將觸及130日圓兌1美元的低價。

紐約時間下午5:00，日圓兌美元貶值0.4%至126.99，在亞洲早盤，日圓一度再貶到127.22。

周一（18日）日圓兌美元匯率連續12個交易日走貶。日本央行總裁黑田東彥雖然對日圓的大幅波動發出警告，但依舊維持他要繼續刺激日本脆弱經濟的承諾。與黑田立場呈現鮮明對比的是，美國聯準會（Fed）官員們不斷發表鷹派談話，表示需要更激進升息，美元因而得到支撐。

做為美元兌一籃子主要貨幣匯率指標的美元指數（DXY）周一收盤續漲0.28%，報100.781，連續3個交易日站穩於100之上。美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德有關Fed不應排除一次升息3碼的談話，助長美元強勢。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）外匯策略主管Bipan Rai說：「日圓的走勢相當驚人，不過看著Fed與日本央行的不同立場，就不那麼令人意外了。」

黑田周一表示，弱勢日圓有利經濟，但貶得太快會打亂企業的營運計畫。彭博說，他現在面臨必須保持平衡，避免央行與政府之間產生裂痕而對是否需要繼續實施貨幣刺激看法不同。

日圓本月跌入20年新低，周一續挫，寫下彭博資訊1971年開始彙編相關數據以來的最長連續下跌。當年美國放棄金本位制。