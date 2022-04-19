布蘭特原油突破113美元 利比亞油田停產加劇供應緊張

國際原油價格周一上漲，利比亞最大油田停產給本來已經供不應求的市場帶來壓力，凌駕中國大陸抗疫封控措施可能拖累經濟成長的影響。黃金收斂漲幅，投資人評估俄烏戰爭、通膨上升和美國經濟衰退風險。

布蘭特原油突破113美元

布蘭特原油期貨結算價自3月底以來首次突破每桶113美元；西德州中級原油（WTI）收於108美元上方。

反對利比亞總理Abdul Hamid Dbeibah的示威活動導致當地最大油田Sharara關閉，全球原油市場面臨進一步的供應中斷；抗議活動還導致利比亞的兩個港口暫停裝卸，El Feel油田的生產也中斷。

中國大陸經濟數據表現不佳一度導致油價下跌。大陸3月消費者支出出現疫情頭幾個月以來最大降幅，失業率升至自那以來的最高水平，給全球成長帶來新的威脅。

關鍵的石油市場指標表明看漲情緒正在增強。 布倫特原油近月價差從一周前的21美分飆升至1.15美元。

任何「歐盟對俄羅斯石油的禁運決定都將是油價上漲的催化劑」，Raymond James＆Associates Inc.分析師Pavel Molchanov表示，「實際上，取代歐盟禁令所影響的全部俄羅斯原油將是不可行的。」

5月交割的WTI期貨上漲1.26美元，結算價報每桶108.21美元； 6月布蘭特原油合約上漲1.46美元至113.16美元。

金價持穩

隨著石油和天然氣價格上漲，金價早盤一度上漲1%。金價上周取得兩周連漲。

歐盟對俄羅斯天然氣實施事實上禁運的可能性，以及歐洲下一步制裁計畫中可能對原油施加一些限制的威脅，提振了這兩種大宗商品。這進一步加劇已經走高的原物料價格走勢，推動了黃金需求，以對沖通膨加速之勢。

基準10年期美國國債殖利率小幅走高，但黃金展現韌性。 投資人等待聯準會決策者本周的講話，尋找是否在5月份升息0.5個百分點的線索。

紐約時間下午5點，現貨黃金持平於每英兩1,978.91美元；稍早一度觸及3月11日以來的盤中最高價位。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨上漲0.6%，結算價1,986.40美元。