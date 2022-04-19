快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

布蘭特原油突破113美元 利比亞油田停產加劇供應緊張

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周一上漲，利比亞最大油田停產給本來已經供不應求的市場帶來壓力，凌駕中國大陸抗疫封控措施可能拖累經濟成長的影響。黃金收斂漲幅，投資人評估俄烏戰爭、通膨上升和美國經濟衰退風險。

布蘭特原油突破113美元

布蘭特原油期貨結算價自3月底以來首次突破每桶113美元；西德州中級原油（WTI）收於108美元上方。

反對利比亞總理Abdul Hamid Dbeibah的示威活動導致當地最大油田Sharara關閉，全球原油市場面臨進一步的供應中斷；抗議活動還導致利比亞的兩個港口暫停裝卸，El Feel油田的生產也中斷。

中國大陸經濟數據表現不佳一度導致油價下跌。大陸3月消費者支出出現疫情頭幾個月以來最大降幅，失業率升至自那以來的最高水平，給全球成長帶來新的威脅。

關鍵的石油市場指標表明看漲情緒正在增強。 布倫特原油近月價差從一周前的21美分飆升至1.15美元。

任何「歐盟對俄羅斯石油的禁運決定都將是油價上漲的催化劑」，Raymond James＆Associates Inc.分析師Pavel Molchanov表示，「實際上，取代歐盟禁令所影響的全部俄羅斯原油將是不可行的。」

5月交割的WTI期貨上漲1.26美元，結算價報每桶108.21美元； 6月布蘭特原油合約上漲1.46美元至113.16美元。

金價持穩

隨著石油和天然氣價格上漲，金價早盤一度上漲1%。金價上周取得兩周連漲。

歐盟對俄羅斯天然氣實施事實上禁運的可能性，以及歐洲下一步制裁計畫中可能對原油施加一些限制的威脅，提振了這兩種大宗商品。這進一步加劇已經走高的原物料價格走勢，推動了黃金需求，以對沖通膨加速之勢。

基準10年期美國國債殖利率小幅走高，但黃金展現韌性。 投資人等待聯準會決策者本周的講話，尋找是否在5月份升息0.5個百分點的線索。

紐約時間下午5點，現貨黃金持平於每英兩1,978.91美元；稍早一度觸及3月11日以來的盤中最高價位。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨上漲0.6%，結算價1,986.40美元。

俄羅斯 金價 利比亞

延伸閱讀

榮耀70系列配置大揭秘；蘋果停產iPhone 11衹為給SE 3讓路

廚餘變能源黃金？ 生物甲烷抵制俄羅斯

新北中和男童錯失3小時黃金救援 議員質疑新北後送制度

「黃金」桃花開再湊一對CP 女星約會見「機車」傻眼

相關新聞

CNN：中國採取嚴格清零 恐對全球經濟造成巨大衝擊

有線電視新聞商業網(CNN Business)報導，日本金融集團野村控股(Nomura Holdings)數據顯示，由於...

演講稱「行銷就像讓少女染毒」 吉野家火速開除董事

日本NHK報導，牛丼連鎖餐廳「吉野家」常務董事伊東正明16日在早稲田大學演講時，作出歧視女性發言，引發軒然大波。吉野家母...

美百強企業CEO去年加薪近31% 英特爾的辛基格領最多

當老闆就是好。數據公司Equilar研究去年美國營收最高的前100大企業付給CEO的薪酬（薪資、股票獎勵，加上現金獎金）...

彭博：全球最大iPhone組裝基地鴻海鄭州廠 目前正常運作

彭博資訊引述中國大陸官方「河南日報」報導，儘管鄭州市自上周起實施封鎖措施並展開大規模檢測，位於鄭州市郊的全球最大iPho...

日圓連跌13天貶破128 財相口頭干預反而被投資人看穿

日圓兌美元匯率已連續13天走貶，寫下至少半世紀以來最長連貶走勢，交易人士不理會日本政府對日圓貶值速度過快提出的警告，聚焦...

台積電與熊本縣簽訂新廠選址協定 將於4月21日動工

台灣晶圓大廠台積電赴日設廠，在日本設立的子公司JASM今天與新廠預定地的熊本縣菊陽町簽訂選址協定，新工廠預定將投資86億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。