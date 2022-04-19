費半反攻 帶動台積電ADR反彈

費城半導體指數周一自去年5月來的谷底反攻，收漲1.9%，表現超越美股大盤。台積電也受激勵上漲。

台積電ADR漲0.4%收在98.77美元，較台股交易股票溢價2.9%。

美股三大指數跌，道瓊工業指數跌39.54點，至34,411.69點；標普500指數微幅0.9點，至4,391.69點；那斯達克綜合指數跌0.1%，至13,332.36點。

台灣加權股價指數昨天下跌105.31點收在16,898.87點。台積電收跌0.2%收在561元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.52 +1.34 97.90 1.66

中華電 CHT 129.77 -0.38 130.00 -0.18

台積電 TSM 577.37 +0.42 561.00 2.92

聯電 UMC 46.82 -1.11 46.20 1.35

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據