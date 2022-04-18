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美股早盤狹幅震盪 投資人觀望

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股18日早盤呈現狹幅震盪，顯示投資人正在評估美國公債殖利率曲線逐漸恢復正常以及企業財報等因素的影響。路透
美股18日早盤呈現狹幅震盪，顯示投資人正在評估美國公債殖利率曲線逐漸恢復正常以及企業財報等因素的影響。路透

在觀望氣氛轉趨濃厚的情況下，美股18日早盤呈現狹幅震盪，顯示投資人正在評估美國公債殖利率曲線逐漸恢復正常以及企業財報等因素的影響。

道瓊工業指數點開低後翻紅，小漲73點或0.2%，標普500指數在平盤附近拉扯，那斯達克綜合指數挫則小跌0.2%。費城半導體指數走高1%，台積電ADR漲0.4%。

10年期美國公債殖利率18日一度升破2.87%，為2018年底以來的最高水準。10年期美國公債殖利率在今年3月初為1.71%，但隨著聯準會（Fed）轉向更鷹派的貨幣緊縮立場而攀升。

最新公布財報的美國銀行（BofA）在上季的淨利比一年前減少13%至71億美元，每股盈餘80美分，但略優於市場預期的75美分，激勵美銀早盤上漲1.1%。滴滴出行ADR早盤大跌逾20%，因上季營收下滑12.7%。

Cherry Lane投資公司合夥人Rick Meckler表示：「股市的壓力不會消失。Fed政策、能源成本高漲，以及俄烏戰爭帶來的問題，在未來幾周仍會壟罩市場，除非出現一些解決辦法。」

Fed 美股

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