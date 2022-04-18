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列支敦斯登王室縮減黃金部位 增持Lululemon、Esty股票
歐洲內陸國列支敦斯登王室近期大幅調整美國資產部位，在第1季增持服飾零售商Lululemon和線上市集Etsy的股票，並減少在黃金礦商AngloGold Ashanti、Newmont的持股。
由列支敦斯登王室旗下私人銀行和資產管理業者持有的LGT資本合夥公司，對美國證管會（SEC）申報上述持股變動等交易。LGT管理的資產規模達850億美元，
LGT截至第1季增持8萬6,180股Lululemon，使其Lululemon總持股數攀抵23萬120股。該股上季下跌6.7%，跌幅比標普500指數5%深，但Lululemon股價本季來上漲7%，優於標普500指數的3%跌幅。
在零售業3月飽受Omicron變異株衝擊之際，Lululemon上季財報亮眼。但該公司示警，本季受人力和供應鏈問題影響。Lululemon近期表示將揮軍女鞋市場，並推出讓消費者買賣其二手商品的計畫。
LGT第1季增持23萬8,384股Etsy，使總持股數增至52萬9,400股。然而Etsy上季股價重挫43%，本季跌幅縮至6.8%。分析師今年稍早上修Etsy股票評級，因看好其長期展望和估值便宜。
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