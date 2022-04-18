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大陸防疫封鎖另一受災戶 停靠新加坡加油的商船驟減

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
為節省時間，停靠新加坡加油的貨櫃輪和散裝貨輪少了。路透
為節省時間，停靠新加坡加油的貨櫃輪和散裝貨輪少了。路透

中國大陸港口受到疫情影響導致作業延遲，商船紛紛調整行程以節省時間，也因此停靠新加坡加油的貨櫃輪和散裝貨輪也少了。

據新加坡海事及港務管理局發布的初步數據，上個月共有3,020艘船靠港，較去年同期少了441艘。3月船用燃油銷售量也下滑至377萬噸，是2016年來的季節性谷底。

由於全球港口擁塞，已導致居於東西方轉運樞紐的新加坡停靠的船變少了。上海為了防疫封城，導致全世界最大的貨櫃港口出現癱瘓，等候卸貨的貨船大排長龍，停靠他港的船隻也被迫改期，使原本緊張的全球供應鏈壓力更大。

交易員指出，為節省時間，大陸東部沿海等候卸貨的數百艘散裝貨輪可能會在廣州或舟山加油。Ocean Netwrok Express 執行長 Jeremy Nixon 5日表示，貨輪被困在擁塞的區域等候，也消耗了不少油。

新加坡一般充做貨櫃輪從東亞到歐洲行經麻六甲海峽的加油停靠港。散裝輪則將南美的鐵礦砂運往中國大陸，油輪則由中東運往亞洲，都會經過新加坡港。

新加坡 疫情

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