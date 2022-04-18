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效法iPhone？特斯拉新訂單不再附贈旅充組 車主須加購
電動車廠特斯拉（Tesla）表示，新訂單一律停止附贈第二代行動充電組Gen 2，同時宣布Gen 2降價和讓新訂單車主更容易加購此配件。
推特用戶Tesla_Adri首先注意到特斯拉這項調整，隨後特斯拉執行長馬斯克證實確有此事。Gen 2目前售價為275美元，可讓特斯拉連接牆壁的插座充電，而單獨使用Gen2充電一小時的續航力約為2到3英里。
馬斯特推文回覆一位網友說：「使用數據超低，看起來很浪費。從次要、較樂觀的一面來看，我們將把更多充電座加入充電與轉接器產品組。」
馬斯克隨後推文說，特斯拉將把Gen 2降價至200美元，並讓讓新訂單車主更容易加購此配件。他強調，車主利用戶外的特斯拉充電樁或在家裡用壁掛式充電座充電時，用不到行動充電器。在特斯拉美國官網，目前Gen 2商品欄顯示為缺貨。
電動車新聞網站Electrek指出，這並非特斯拉第一次停止為新車附贈行動充電器。特斯拉之前每輛新車都附贈第一代和第二代行動充電器，但稍後停止附贈後者。
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