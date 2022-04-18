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高盛：美國經濟未來兩年陷入衰退的機率為35％

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
華爾街重量級銀行高盛預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約為35%。路透
華爾街重量級銀行高盛預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約為35%。路透

以歷史經驗來看，美國聯準會（Fed）將面臨一項艱鉅的任務，就是在採取足夠的貨幣緊縮措施抑制通膨之際，還得保持經濟不致陷入衰退。對此，華爾街重量級銀行高盛預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約為35%。

高盛經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）17日在研究報告中表示，Fed的主要挑戰是縮小職缺數與求職人數的差距，並使薪資成長放慢至與Fed設定的2%通膨目標步調一致，透過緊縮金融條件來減少職缺，又不會導致失業率急升。

要達成所謂的「軟著陸」也許很難，因為從歷史來看，美國職缺數和求職人數的差距大幅縮小，只發生在經濟衰時。

海濟斯說：「從字面意義來看，這些歷史模式暗示，Fed須走過一條艱難的道路才能實現軟著陸。」他說，經濟衰退並非不可避免，因勞動力供給和耐久材價格的後疫情常態將為Fed提供幫助。

海濟斯也說，在十國集團（G10）已開發經濟體中，可看見更多成功實現經濟軟著陸的例子。G10成員包括比利時、加拿大、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、瑞典、瑞士及英國。

海濟斯指出，自二戰以來，在美國實施的14個緊縮循環中，有11個是實施後的兩年內經濟陷入衰退，當中只有八個可部分歸咎於Fed緊縮貨幣政策，而近幾次循環更常見到軟著陸或「最溫和的著陸」。他預估，美國經濟未來12個月陷入衰退的機率約為15%。

經濟學家近來認為，美國經濟陷入衰退的機率持續升高。彭博月初訪調經濟學家預估，這個衰退機率為27.5%，高於3月預估的20%，並預估美國消費者物價指數（CPI）去年第4季的增幅平均為5.7%，高於上次預估的4.5%。

美國 Fed

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