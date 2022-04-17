蘋果自製晶片使Mac東山再起 幕後功臣是「他」

五年前蘋果公司曾遇上一個難題，就是在iPhone大賣特賣之際，Mac電腦的銷售卻停滯不前，可能是這款個人電腦的設計或性能難以引起顧客的興趣。但如今不僅Mac銷量飆增，蘋果也成為晶片巨頭，主要拜多年來自行研發晶片之賜，而幕後功臣則是為該公司打造最先進晶片設計團隊的硬體技術高級副總裁史魯吉（Johny Srouji）。

華爾街日報報導，在前英特爾工程師、曾擔任IBM主管的史魯吉領導下，蘋果的半導體部門推動了一項冒險計畫：要以自家設計的晶片，取代蘋果筆電和桌機沿用了15年的英特爾處理器。這些M1晶片的效能遠高於英特爾產品，提高Mac的運作速度、且降低耗能，為蘋果電腦產品線的東山再起奠定基礎，尤其是在供應鏈中斷導致其他晶片市場混亂之際，蘋果現在已控制了這種重要零件。

57歲的史魯吉所領導的晶片部門，也為iPhone設計晶片，並已協助蘋果提高其智慧手機和電腦的獲利能力。這個部門還使蘋果能打進入潛在的未來產品，例如汽車或延展實境（extended-reality）耳機。M1系列的第四個、也是最後一個版本的M1 Ultra已在上月首度亮相，而這款晶片是專為影音和繪圖專業人士使用的高階Mac所設計。

其他科技巨頭也紛紛效仿蘋果的做法，特斯拉、亞馬遜和臉書母公司Meta都正在自行開發晶片，追逐更強大的運算能力，以滿足自駕車、資料中心和虛擬實境（VR）等專業應用的需求。此外，像英特爾等晶片供應商正在競相改變其策略，砸重金投資以製造其他公所司設計的晶片。

決定擺脫重要供應商、轉而自行研發生產，對任何公司都是個痛苦的抉擇。況且，當時史魯吉能否成功製造M1晶片，猶在未定之天，尤其是在新冠疫情威脅2020年推出時程的情況下。但蘋果仍借重史魯吉14年的豐富幕後經驗，他將晶片團隊從45人擴增至全球數千人，包括他的祖國以色列在內。

CCS Insight分析師韋恩·林（Wayne Lam）說，藉由這項策戰略，蘋果已成為「半導體巨頭」。他估計，若以營收計算，蘋果已成為全球第12大晶片公司。這種巨大轉變也促使英特爾將部分注意力轉移至晶片代工，為以往購買英特爾設計晶片的公司所設計的晶片代工生產。