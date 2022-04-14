ECB將提前於第3季結束購債計畫 「一段時間後」升息

歐洲央行（ECB）14日決策會議，保證將在今年第三季結束購買資產計畫，比上次會議所預訂的時間提前；並重申將在結束購債「一段時間之後」將「逐步」升息。

ECB並宣布維持現行利率不變，包括主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率仍分別維持在0%、0.25%及-0.5%。

會後聲明指出，「通膨已經大幅升高，且未來數月仍將居高不下，主因能源成本大幅上升。決策委員會將採取一切必要行動，以落實物價穩定及確保金融穩定的使命」。

歐元區3月消費者物價年升率高達7.5%，接近2%目標的4倍。ECB還在等待6月時的新經濟預估，再敲定停止購債的確切時間。經濟學者預料ECB將於7月停止購債，並於今年12月首次升息。目前市場預期ECB將在今年9月及12月分別提高存款利率1碼，達到0%。