拜登抑制油價解禁E15混合汽油 卻忽略環境成本高

為緩解高油價對民眾壓力，美國總統拜登宣布解禁含15%乙醇的E15混合汽油，並將放寬對生質燃料的投資。

然而，研究乙醇對環境衝擊的科學家卻不樂見這項決定。

燃料乙醇基於與飲料中相同類型的酒精，但因增加「變性劑」（denaturant），並不適合飲用，而美國的乙醇通常由玉米粉發酵糖來製造。

在汽油中混合乙醇可緩解對原油的仰賴，美國目前販售的汽油大部分是E10，也就是內含10%乙醇。2021年美國環境保護署（US EnvironmentalProtection Agency）研究汙染影響後同意使用E15，目前美國境內僅2300座加油站販售E15汽油，但拜登昨天在愛荷華州1座生質乙醇工廠演說時表示，原本為限制空汙而制定的E15銷售禁令，環保署將在6月1日至9月15日間解除限制。

制定這項禁令是因為乙醇很容易揮發成煙霧（smog），在夏季的高熱和日光中造成公害。

根據白宮，以現在的油價計算，每加侖E15平均能省下10美分。

儘管生質燃料號稱能降低溫室氣體排放，但評估生質乙醇的環境衝擊，還得計入為製造而種植作物時排出的溫室氣體。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University ofWisconsin-Madison）科學家拉克（Tyler Lark）表示，相較於汽油，乙醇的碳平衡並不如原先預期好。

他說，過去發展生質燃料時，低估了讓土地轉型來種植玉米的影響。「那樣做會翻動藏有碳的土地，還要用更多的氮肥來種植玉米」，而部分用來種植玉米的肥料會散發非常強烈的溫室氣體一氧化二氮（N2O），還可能造成肥料滲入地下水等嚴重後果。

因此，汽油或乙醇排放的溫室氣體，其實不相上下。

生質乙醇每公升排放的二氧化碳比傳統燃料少，但能產生的能量較低。此外，史丹佛大學（StanfordUniversity）環境工程教授賈可布森（Mark Jacobson）說，生質乙醇會「產生致癌的乙醛，以及也會致癌的甲醛，兩者都在光化學煙霧中最強5種臭氧製造者之列」。

賈可布森說，「那從氣候和空汙來說都不好，因此，花錢在這上面」，反而讓電動車等「實際的解決方案沒錢可用」。