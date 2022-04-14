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賓士電動車EQXX實測大秀1,000公里續航力 強壓特斯拉

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
賓士表示，EQXX採用輕底盤和空氣動力學設計，電池尺寸只需賓士旗艦電動車EQS的一半就可完成整趟旅程。Benz官網
賓士表示，EQXX採用輕底盤和空氣動力學設計，電池尺寸只需賓士旗艦電動車EQS的一半就可完成整趟旅程。Benz官網

汽車大廠賓士（Mercedes-Benz）旗下電動概念車Vision EQXX展現強大的續航力，最新實測從德國到駛到法國蔚藍海岸，整趟路程超過1,000公里，使電動車廠與特斯拉爭奪電池續航力寶座的競賽更加激烈。

賓士14日表示，這款EQXX原型車從德國斯圖加特附近的辛德爾芬根（Sindelfingen）啟程，中途行經瑞士和義大利，終點站是地中海旁的南法城鎮卡西斯。EQXX採用輕底盤和空氣動力學設計，電池尺寸只需賓士旗艦電動車EQS的一半就可完成整趟旅程。

賓士集團執行長康松林（Ola Kallenius）說，EQXX是歷年來性能最好的賓士車。他說：「這輛車採用的技術計畫代表電動車研發抵達新里程碑。」

賓士計劃到2026年前斥資600億歐元（650億美元）抵禦特斯拉的競爭，和從寶馬（BMW）手中奪回全球最暢銷華豪車製造商的頭銜。

賓士的目標是在這十年內盡可能賣出電動車，並計劃與合作夥伴攜手建立八座電動車電池廠。

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