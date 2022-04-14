南韓宣布升息1碼 新加坡三度緊縮貨幣政策

新加坡今天宣布緊縮貨幣政策，南韓央行也宣布升息1碼，進一步強化全球央行對抗日益高漲通膨的行動。

新加坡金融管理局（MAS，央行）14日發表聲明宣布，將匯率區間的斜率和中間價調高。這是MAS自2010年4月來，首度同時動用斜率和中間價這兩種工具來緊縮貨幣政策，也是繼去年10月、今年1月意外緊縮貨幣政策後，再度出手調控。

星元應聲升值0.48%，報1.3559星元兌1美元。

另外，南韓央行同日將七天附買回利率調高1碼至1.5%，這是該央行首度在沒有總裁的情況下做出利率決策。彭博資訊訪調的經濟學者中，11人預期升息1碼，10人預期按兵不動。

新加坡貨幣政策是以管理匯率、而非利率做為主要工具，透過政策匯率區間的斜率、中間價和寬度 （升貶值幅度區間），引導星元兌一籃子主要夥伴貨幣的走勢。從疫情爆發後，到去年10月開始緊縮政策之前的期間，MAS一直將斜率設定在0%，代表央行不尋求讓貨幣升值。

MAS最新調高匯率區間斜率和中間價的行動，顯然是要協助該國極仰賴貿易的經濟減少受俄烏戰爭引發的供應鏈中斷衝擊。這項決策允許星元升值，緩衝輸入性通膨帶來的影響。

MAS在聲明中表示：「繼2021年10月和2022年1月的政策行動後，這一緊縮的貨幣立場將減緩通膨動能，並協助確保中期物價穩定。」

在對抗物價上漲壓力之際，新加坡的行動比亞洲多數央行還要早。雖然包含美國聯準會（Fed）在內的多家央行今年初展開緊縮政策，但多數亞洲央行，尤其是中國大陸和日本以外的央行，才剛從支撐疫後經濟復甦的政策，轉向對抗通膨。

剔除民間運輸和住宿成本的核心通膨今年可能攀升至2.5%至3.5%，高於MAS在1月預估的2%至3%。整體通膨率今年可能達4.5%至5.5%，高於先前預期的2.5%至3.5%。

MAS同日公布，新加坡第1季經濟較一年前成長3.4%，低於彭博資訊調查分析師預估的中間值3.8%。