美元從兩年高點回落 預期ECB決策鷹派言論支撐歐元

美元周三（13日）從近兩年高點回落，反映美國公債殖利率下滑和美股上漲，投資人風險胃納氛圍提升，削弱美元避險需求，此外，歐元在歐洲央行周四舉行決策會議前逆轉走勢，由跌轉升。加幣在加拿大央行加息後升值。

美元指數下跌至99.888，盤中一度升至100.52，為2020年5月以來的最高水準。本月迄今，美元指數已上漲近3%，有望創九個月來最大月漲幅。

美元兌日圓13日升值0.19%，報125.62日圓。美元兌日圓周三一度升至近20年高點。

歐元兌美元升值0.55%，至1.0888美元。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：「美元近幾周一路上漲，我想歐洲央行周四會議前，為市場提供美元獲利了結的理由。」

儘管市場預期歐洲央行周四的會議不會調整利率，但市場人士將期待歐洲央行總裁拉加德發表更鷹派的言論，可能暗示將在今年稍晚升息。

貨幣市場目前的價格走勢顯示，歐洲央行將在12月前升息約70個基點。

但以較長期來看，Joe Manimbo表示，市場可能已消化了歐洲央行在即將召開的會議上的鷹派情緒，但這種基調將難以跟上聯準會因應通膨的激進態度，「即使歐洲央行持鷹派立場，也不太可能改變聯準會升息速度遠快於歐洲的說法」。

另外，加拿大央行周三升息2碼，基準利率調高至1％，是20多年來最大的一次升息， 加幣隨後上揚。該央行還承諾將進一步升息，以對抗不斷飆升的通膨。

加幣兌美元升0.56%，報1.26加幣值。