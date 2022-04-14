Fed理事沃勒：未來數月每次升息幅度可能都是2碼

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）周三（13日）表示，他預期未來幾個月將會大幅升息，因為目前的數據和美國經濟整體實力足以支持升息2碼。通常Fed每次升息幅度為1碼。

沃勒周三在財經媒體CNBC的訪談中說，儘管物價上漲可能已觸頂，但若要控制通膨，升息的速度需要比平常快。這代表下個月Fed召開利率會議時，可能會將短期利率調高2碼（50個基點），並且在接下來的數個月裡，繼續以類似的幅度升息。

沃勒說：「如果委員會選擇這麼做，我認為剛進來的數據正好支持這樣的政策行動」，「我個人傾向提前部署，因此，5月升息50個基點順理成章，6月和7月可能繼續」。

CNBC指出，根據芝商所（CME）追蹤聯邦基金期貨的數據，市場現在幾乎已經完全消化Fed在5、6月將分別升息2碼的預期，7月的定價則顯示再升息2碼的機率達56.5%。這代表，市場將不會驚訝聯準會選走鷹派路線。

沃勒認為，美國經濟的強度足以支撐較高的利率。他有信心通膨將開始走低，儘管Fed沒有能力直接控制導致物價上升的供應鏈問題。他說：「我們能做的，就是把抑制需求，減輕相關產品的價格壓力。」

美國財政部長葉倫周三稍早表示，聯準會的工作就是把通膨降下來。維持勞動市場強度同時降低通膨這雙重責任，並非不可能，但需要技術和運氣。