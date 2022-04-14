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EDA大廠新思科技 涉嫌向華為、中芯國際提供技術遭調查
知情人士透露，全球最大的電子設計自動化（EDA）公司、晶片設計軟體供應商新思科技（Synopsys）正遭美國商務部調查，因為這家總部位於加州山景城的美國公司涉嫌向受制裁的中國大陸公司轉讓關鍵技術。
美國商務部正調查對新思科技的指控，指該公司與其中國大陸關係企業聯手，向華為旗的海思，提供晶片設計和軟體，以便在中芯國際進行生產。華為和中芯國際被美國商務部工業和安全局認定為國安威脅，美方禁止美國公司將特殊類型技術賣給向兩家公司。
新思科技去年12月披露，該公司收到工業和安全局傳票，事關「與某些中國實體的交易」，但未說明何時收到傳票，也沒有提供進一步細節。
半導體設計軟體市場由的新思科技，和它的競爭對手Cadence設計系統公司主導。
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