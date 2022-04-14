科技股率美股反攻 費半強彈2% 市場消化通膨財報數據

美股四大指數周三（13日）全面上漲，科技股率大盤反攻，投資人正消化最新通膨數據增幅高於預期和企業財報等消息。

道瓊工業指數漲344.23點，或1.01%，收報34,564.59點，標普500指數漲49.14點，或1.12%，收報4,446.59點，那斯達克指數漲272.02點，或2.03%，收報13,643.59點。費半指數大漲2.36%，或71.85點，收報3,119.32點。

美國公債殖利率下滑。顧問業者Wealthspire執行董事卡特說：「債券殖利率可能升過頭了，在今天下滑，這對幾乎所有股票都有幫助，尤其是科技股這類成長型股票。」

摩根大通第1季獲利銳減42%，拖累股價大跌3.2%。達美航空上季財報優於預期，預估本季有望轉盈，受位於歷史高點的需求帶動。達美航空13日漲6.2%，帶動標普1500航空公司指述勁揚6.8%。

卡特說：「需求如此強勁，真是太好了。然而，需求將推升通膨，這將迫使美國聯準會（Fed）繼續升息，拖累股市走弱。」

強勁的需求也帶動美國3月生產者物價指數（PPI）比去年同期勁增11.2%，為美國勞工部2010年有紀錄以來最高。核心PPI和其他主要通膨指標的增幅已超過Fed設定的2%通膨目標。

Fed最新的會議紀錄和Fed官員近來的談話，使市場參與者研判Fed極有可能在未來數月內多次升息2碼。

卡特說：「顯然Fed目前正維持相同的基調，也就是未來將更多緊縮措施。然而，這在很大程度上已反映在股價上，也符合市場預期。」

在標普500指數的11大類股中，非必需消費品類股漲2.5%，表現優於其他類股。

分析師對企業財報季的預估已經沒這麼樂觀。截至13日，標普500指數成份股企業的上季總獲利年增5.4%，不如年初預估的7.5%。

摩根士丹利、花旗集團、高盛集團及富國銀行等多家大型銀行預計今（14）日公布業績。美股周末適逢復活節假期，15日將休市。