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台積電、日月光ADR大漲逾4% 聯電漲幅也很猛

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（13日）大幅反彈，台積電、日月光ADR大漲逾4%；台積電ADR較台北交易的股票價格溢價率為2.84%，聯電漲幅也超過3%。

道瓊工業指數上漲344.23點，漲幅1.01%，收34,564.59點；標普500指數漲49.14點，漲幅1.12%，收4,446.59點；科技股那斯達克指數大漲272.02點，漲幅2.03%，收13,643.59點。

費城半導體指數上漲71.85點或2.36%，收3119.32點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.94 +4.68%

中華電 CHT 44.54 +1.32%

台積電 TSM 101.50 +4.17%

聯電 UMC 8.40 +3.83%

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

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