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台積電、日月光ADR大漲逾4% 聯電漲幅也很猛
台股ADR周三（13日）大幅反彈，台積電、日月光ADR大漲逾4%；台積電ADR較台北交易的股票價格溢價率為2.84%，聯電漲幅也超過3%。
道瓊工業指數上漲344.23點，漲幅1.01%，收34,564.59點；標普500指數漲49.14點，漲幅1.12%，收4,446.59點；科技股那斯達克指數大漲272.02點，漲幅2.03%，收13,643.59點。
費城半導體指數上漲71.85點或2.36%，收3119.32點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.94 +4.68%
中華電 CHT 44.54 +1.32%
台積電 TSM 101.50 +4.17%
聯電 UMC 8.40 +3.83%
資料來源：彭博資訊
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