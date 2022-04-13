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中國大陸再次祭出防疫封鎖措施 IEA下修原油需求預測

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
大陸再度實施防疫封鎖措施，IEA因而調降全球原油需求預測。路透社
大陸再度實施防疫封鎖措施，IEA因而調降全球原油需求預測。路透社

由於中國大陸當局重新實施封鎖措施以遏制新冠疫情，國際能源署（IEA）下修全球原油需求預測。

IEA調降世界燃料消費量的預測，把全球每日用量的預估值下調26萬桶，中國大陸4月的每日需求預測更大減92.5萬桶。不過，今年的全球整體需求仍維持上升軌跡。

IEA認為，需求前景轉弱，加上IEA會員國釋出大量緊急儲油，將讓全球市場今年接下來多數時間都維持供需平衡。俄羅斯入侵烏克蘭引發的原油價格漲勢，目前幾乎已全數回吐，紐約油價目前報每桶100美元左右，倫敦布蘭特報每桶104美元。

IEA在13日公布的月報中表示：「油價目前已回落至接近俄烏戰事爆發前的水準，但仍位於相當高的價位，也對全球經濟展望構成嚴重威脅。」儘管油市目前看來供需平衡，但「前景仍被不確定性籠罩」。

IEA也下修國際社會抵制俄羅斯侵烏導致的俄羅斯原油供給量損失預測，預期4月每日產量可能較3月減少150萬桶，之前預測會減少300萬桶，不過到5月減少的供應量仍可能比4月增加一倍，達到300萬桶。

俄烏戰事爆發後，國際油價衝破每桶100美元，儘管目前已回落，仍位於相當高的水準，足以激發通膨壓力，加劇數以百萬計的消費者面臨的生活成本危機。為了應對油價飆漲，IEA會員國上周宣布將釋出2.4億桶緊急儲油，規模是IEA歷來最大。

油價

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