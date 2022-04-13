俄烏戰爭中斷生鐵供應 美鋼鐵業急找其他供應商

煉鋼原料之一的生鐵價格隨著俄烏戰爭阻斷供應而飆漲，導致美國鋼材價格也跟著攀漲，促使業者另尋生鐵供應商。

華爾街日報報導，據標普全球的價格調查，熱軋鋼板的現貨價格自3月1日以來已上漲48%，達到每噸1,480美元。市場顧問公司World Steel Dynamics執行長英格林表示：「鋼價的上漲與俄烏戰爭有直接關係。」

據美國普查局數據，美國去年進口的600萬公噸生鐵中，有三分之二是來自俄羅斯和烏克蘭，但鋼鐵業界主管表示，俄烏戰爭的爆發已導致烏克蘭出口中斷，進口商已停止向俄國採購。

在美國的廢鋼供給吃緊之際，生鐵供應緊俏已促使鋼鐵業者正急忙在巴西、印度等國尋找新的供應商；與此同時，生鐵價格已上漲近一倍。

另外，據標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）數據，自1月以來，美國生鐵價格已上漲74%至每公噸940美元。

印度JSW鋼鐵美國分公司的董事金達爾表示：「材料的取得確實讓人憂心。美國的生鐵和廢鋼短缺確實已導致價格上升。」

美國生產的鋼鐵約有70%是透過電爐融合生鐵和廢鋼來製造，因此特別仰賴廢鋼和生鐵。美國去年的生鐵進口量比2019年增加20%。