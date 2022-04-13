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加拿大痛擊房市 恐成下一波泡沫危機？

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
加拿大房價於2月再創新高，平均每棟價格約為64萬7千美元，較去年漲幅高達20%。示意圖／路透社資料照
加拿大房價於2月再創新高，平均每棟價格約為64萬7千美元，較去年漲幅高達20%。示意圖／路透社資料照

加拿大房價高漲，財經專家擔憂形成下一場房市泡沫！加拿大房價較去年上漲了20%左右，政府祭出禁止外國人買房、新建住屋的政策。而升息與相關政策似乎奏效，已使該國房價漲勢趨緩，但專家擔憂，如果房市因此釋出太多房屋，恐造成房市泡沫破裂的危機。

加拿大房價飛漲

衛報》根據經濟組織的數據指出，加拿大在七大工業國組織（Group of Seven，簡稱為G7）中民眾收入與房價的差距最大，該國主要都市溫哥華、多倫多也時常被視為「有房產泡沫化的危機」。根據該國統計局數據也顯示了「房地產市場相當不公平」，其中該國10%的富人就掌握約房地市場總價的25%。

加拿大房價於2月再創新高，平均每棟價格約為64萬7千美元，較去年漲幅高達20%，部份都市蛋黃區的地段更上漲近50%。專家指出，房產危機恐怕是長期抗戰，主要原因出於低利率、市場投機客盤據與新住房量能不足。

該國財政部長方慧蘭說，「房價問題已經成為我最關心的議題」，並將房價連年漲價問題，形容為是「世代的不公平」。加拿大執政的自由黨承諾實施，限制外國人購買該國房屋的禁令；並且祭出約80億美金的預算，加速建築新住房。

升息刺激房市泡沫

然而，加拿大房價持續飆漲，但有些財經專家指出，該國房價飆漲有放緩的趨勢，但卻推動房市泡沫崩潰的推手。《彭博社》報導，加拿大央行因應通膨問題，將基準利率從0.5%提高到1%，市場預計國際還會有連續六波的升息計畫。

經濟學家布朗表示，升息措施使得根本沒有人能負擔融資成本，導致房地產買家購買力下降了1/4左右，部分房產價格也出現下跌的狀況。但財經專家指出，利率持續上升的狀況肯定會產生衝擊波，目前已有不少投資客釋出手頭的房屋，但如果釋出速度過快，恐造成房市泡沫破裂，形成下一波嚴重的經濟衝擊。

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