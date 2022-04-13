趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8％報酬率一年

美國3月消費者物價指數（CPI）年增率衝上8.5%，令消費者感嘆物價節節上漲、錢愈來愈薄了。但通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。

財經網站MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）撰文指出，美國1年期公債殖利率僅1.9%，但「I系列儲蓄債券」（I-Bond）殖利率卻有7.1%！

I-Bond是美國財政部發行的一種儲蓄債券，提供略高於通膨率的報酬率，所以具有抗通膨功能。這種公債的殖利率依據美國CPI過去六個月的通膨率變化每半年調整一次，調整時間點分別在5月和11月。目前的殖利率是去年11月訂的，訂在7.1%——去年4至9月這半年期間的CPI升幅乘以2。

根據日前公布的美國CPI報告，預定在5月1日重新調整的I-Bond殖利率可能訂在9.6%，這是根據去年10月到今年3月底這半年CPI變動幅度乘以2算出的數字。美國財政部可望在數周之內公布新的利率。

I-Bond每人每年限購額度為1萬美元（每對夫妻可買2萬美元），每年另可用退稅款額外再買5,000美元。

現已退休的波士頓大學財金教授博迪（Zvi Bodie）受訪時曾表示，買I-Bond理所當然，根本不用花腦筋，他建議年年買、儘量買。

那麼，該何時買? 由於I-Bond報酬率的通膨因子會視買進起始月份每六個月調整一次，所以若是現在買，未來六個月獲得的利息是依據美國財政部去年11月訂的7.1%計算。若是在今年10月起算的六個月內買I-Bond，利率將依照5月訂的水準計算，胡伯特估計大約是9.6%。兩者平均值是8.4%。

假如等到5月再買I-Bond，未來12個月的報酬率會不會更佳?答案取決於今年秋季的通膨率會是如何，屆時財政部將據此訂定新的I-Bond利率。如果新利率低於7.1%，那麼你4月買當然比較好；如果比較高，等到5月再出手更佳，但最新CPI報告顯示美國通膨率或己觸頂。

若不想賭今秋通膨走勢，博迪的建議是：乾脆分兩批買進I-Bond，現在買一半，5月再買一半。那麼，就算等到5月買一批I-Bond，而11月重訂的利率僅4%，未來12個月的報酬率平均也有6.8%，遠勝過其他保本的儲蓄工具。

理財部落格The Finance Buff作家Harry Sit則建議別等到5月，本月就出手，即使月底才買，也可多賺到一個月的利息，報酬率超過8%。但因4月30日是周六，本月I-Bond最後發行日是4月29日，最遲要在4月28日認購才來得及。