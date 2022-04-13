IMA：大陸封城可能使物流阻塞加劇 程度將遠大於去年前年
顧問公司IMA Asia執行董事馬丁（Richard Martin）表示，由於中國大陸近來封城，許多貨物正卡在港口，可能對全球經濟造成一大問題。
馬丁12日接受CNBC專訪時說：「在我們日常使用、來自世界各地的製造品中，有很多物品的零件來自中國大陸，我很快會看到比2020和2021年更嚴重的物流阻塞現象。中國大陸占全球需求20%，但在供應鏈的比重較前者高出許多。」
在新冠疫情爆發的最初幾個月，全球經濟窮於應付供應鏈帶來的挑戰，包括物流服務速度跟不上貿易量，和亞洲幾國疫情急升阻礙貨物流動。俄烏交戰使外界的擔憂進一步加劇。
馬丁說：「全球經濟的未來展望預料非常黯淡，歐洲的家門口正在打仗，美國即將啟動的大幅升息將衝擊本地消費者，而中國大陸現正面臨的情況正使經濟趨緩。」中國大陸近幾周持續努力抗疫，這號稱是2020年初以來最嚴峻的一波疫情。
野村證券首席經濟學家蘇博文（Rob Subbaraman）說：「中國大陸現在非常脆弱。」蘇博文也是野村全球市場研究部（除日本以外）主管。
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