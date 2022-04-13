快訊

新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

IMA：大陸封城可能使物流阻塞加劇 程度將遠大於去年前年

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
顧問公司IMA Asia執行董事馬丁（Richard Martin）表示，由於中國大陸近來封城，許多貨物正卡在港口，可能對全球經濟造成一大問題。路透
顧問公司IMA Asia執行董事馬丁（Richard Martin）表示，由於中國大陸近來封城，許多貨物正卡在港口，可能對全球經濟造成一大問題。路透

顧問公司IMA Asia執行董事馬丁（Richard Martin）表示，由於中國大陸近來封城，許多貨物正卡在港口，可能對全球經濟造成一大問題。

馬丁12日接受CNBC專訪時說：「在我們日常使用、來自世界各地的製造品中，有很多物品的零件來自中國大陸，我很快會看到比2020和2021年更嚴重的物流阻塞現象。中國大陸占全球需求20%，但在供應鏈的比重較前者高出許多。」

在新冠疫情爆發的最初幾個月，全球經濟窮於應付供應鏈帶來的挑戰，包括物流服務速度跟不上貿易量，和亞洲幾國疫情急升阻礙貨物流動。俄烏交戰使外界的擔憂進一步加劇。

馬丁說：「全球經濟的未來展望預料非常黯淡，歐洲的家門口正在打仗，美國即將啟動的大幅升息將衝擊本地消費者，而中國大陸現正面臨的情況正使經濟趨緩。」中國大陸近幾周持續努力抗疫，這號稱是2020年初以來最嚴峻的一波疫情。

野村證券首席經濟學家蘇博文（Rob Subbaraman）說：「中國大陸現在非常脆弱。」蘇博文也是野村全球市場研究部（除日本以外）主管。

疫情 封城

延伸閱讀

PlayStation中國微博用法環「古龍岩鍛造石」發文 疑揶揄上海封城惹炎上

相關新聞

IMA：大陸封城可能使物流阻塞加劇 程度將遠大於去年前年

顧問公司IMA Asia執行董事馬丁（Richard Martin）表示，由於中國大陸近來封城，許多貨物正卡在港口，可能...

IMF：產業回流難解供應鏈問題 不如採購多元化

華爾街日報報導，根據國際貨幣基金組織（IMF）周二發布的報告，美國在內的一些國家想透過國內增產來解決供應鏈問題的努力，不...

日圓兌美元貶逾126大關 創下20年谷底

日圓兌美元今天（周三）貶抵20年來的最低價位，投資人預期，即使其他央行升息，但日本央行將維持寬鬆政策。

美通膨快降下來了！克魯曼：沒錯，但別高興太早

美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，在新冠肺炎疫情時代，凡事瞬息萬變，...

通膨物價漲 退休族怕儲蓄不夠回歸職場

經濟學者指出，愈來愈多跡象表明，高通貨膨脹正促使更多人回歸勞動市場，包括已退休人士，勞動人口增加對整體經濟有利，將能減緩...

全球再生能源價格 過去一年飆漲近30%

全球主要再生能源市場的風電和太陽能發電價格一年內飆漲近30%，因為再生能源開發商受到供應鏈混亂影響，零組件和勞動成本也增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。