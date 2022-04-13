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IMF：產業回流難解供應鏈問題 不如採購多元化

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
國際貨幣基金組織12日發布報告說，美國在內的一些國家想透過國內增產來解決供應鏈問題的努力，不如追求採購多元化。美聯社
國際貨幣基金組織12日發布報告說，美國在內的一些國家想透過國內增產來解決供應鏈問題的努力，不如追求採購多元化。美聯社

華爾街日報報導，根據國際貨幣基金組織（IMF）周二發布的報告，美國在內的一些國家想透過國內增產來解決供應鏈問題的努力，不太可能奏效，更好的做法是採購多元化。

IMF經濟學家在報告裡指出，減少仰賴外國供應商的政策建議，在在歐洲和美國等主要市場受到更多關注，但這種政策「很可能被誤導了」。他們寫道，「提高採購來源的多樣性，減少生產要素的本土採購，更能提高供應鏈的抗衝擊能力」。

美國總統拜登希望增加美國國內生產，並鼓勵轉移到海外的產業回流，聲稱這創造就業機會，使美國更能抵擋其他國家進口商品短缺的影響，例如晶片荒。

但IMF為了下周要在華府舉行的IMF和世界銀行春季會議，準備了《世界經濟展望》報告（World Economic Outlook），經濟學家在先發章節裡反駁此一觀點。他們的分析是基於過去兩年對各經濟體表現所做的研究。

IMF指出，貿易已經出現非常迅速的反彈，沒被封城措施影響的國家，往往能很快提高供貨其他地區的能力，「從疫情期間表現出的貿易韌性來看，上述政策建議如果不是被誤導，也可能為時過早」。

根據IMF的經濟模型，如果單一供應大國（假定規模與中國大陸大致相當）發生嚴重危機，將導致那個國家的經濟萎縮0.8%。但如果它有跨越多國的多元化供應鏈，經濟損失能減半。

即使處於暴風眼，如果這個國家擁有多元化供應鏈，表現也較好。在危機期間加大國內生產，工廠可能遭遇找不著國內供應商的問題，如果他們擁有多元化的國際供應商，也就有了備案。

IMF表示，重點是確保一國的供應能夠迅速被另一國取代。如果替代性廣泛存在，生產中斷的影響可能減少大約80%。

這份報告沒有討論部分國家強化國內供應鏈，是出於國安考量，不完全籨經濟效益的角度考慮。

IMF 美國

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