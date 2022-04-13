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紐西蘭宣布升息2碼、22年來最大升幅 紐元應聲上揚

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
紐西蘭央行13日宣布升息2碼，紐元因而升值。路透
紐西蘭央行13日宣布升息2碼，紐元因而升值。路透

紐西蘭央行今天 （13日）宣布升息2碼，為22年來最大幅度升息，顯示央行擔心通膨失控。

紐西蘭央行將官方現金利率從1%調高至1.5%，為2000年來首見一次升息2碼。這讓市場感到意外，因為彭博資訊調查的20位經濟學家中，15人預期升息1碼。不過，也有5位經濟學家預測到升息2碼，而且投資人也已預期升息2碼的機率達70%。

央行表示：「委員會決定以能最佳維持物價穩定、支撐最大化持續性就業的步調來緊縮貨幣環境是合適的。」「他們同意加快將官方現金利率調整至較為中性的水準，將降低通膨預期上升的風險。」

隨著通膨竄升至32年高點，紐西蘭央行已經連續四次政策會議宣布升息，從去年10月迄今已升息125個基點（5碼）。不過風險在於，借貸成本迅速提高，可能讓經濟成長停滯。由於紐西蘭爆發迄今最嚴重的新冠疫情，房價正在下跌，企業和消費者信心也下滑。

紐元應聲升值，一度升值0.7%至0.6902美元，升幅稍後收斂至0.26%，報0.6870美元。

紐西蘭央行表示，央行的「核心通膨指標現在處於3%或之上」。

紐西蘭是全球央行緊縮政策的先鋒，目前各國央行都在因應通膨竄升的問題。加拿大央行預期今日稍後宣布升息2碼至1%，南韓央行

14日也可能再度升息。

紐西蘭 通膨 升息

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