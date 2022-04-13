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美元指數連漲九天站穩100關卡 市場更篤定Fed緊縮路徑
美元周二微升，連續九個交易日上漲。美國公布的通膨數據稍弱於預期，歐元跌至1個月低點，俄羅斯總統普亭表示與烏克蘭的和平談判走入「死胡同」，加重投資人對俄烏持久戰的疑慮。隨著原油價格飆升，資源類貨幣上漲。
聯準會理事布雷納德周二表示，在最新的通膨數據中有一些「可喜的」降溫跡象，但她強調，央行仍繼續推動一系列升息，並努力縮減資產負債表。美國3月消費者物價指數（CPI）較上年大漲8.5%，但核心CPI降至6.5%。
加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)外匯策略主管Bipan Rai說，布蘭納德的言論突顯聯準會「目前並未轉向」，穩定美元走升之勢。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.03%至100.327，歐元兌美元跌0.5%，至1.0824美元。
英鎊兌美元下跌0.2％至1.3005，美元兌日圓變動不大報125.30，在美國通膨數據發布後一度跌至124.77。日本財務大臣鈴木俊一就日圓貶值發表評論後的獲利回吐，將美元壓制在2015年高點125.86日圓之下。
澳元兌美元上漲0.6％至0.7461美元。
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