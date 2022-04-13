原油重登100美元之上 大陸保物流措拖提振銅價

國際原油期貨周二走高， 俄羅斯總統普亭表示對烏克蘭的入侵會繼續下去。此外，中國大陸部分放鬆防疫限制，暫時緩和對原油需求受壓抑的疑慮。金價連續五天上漲，數據顯示美國核心通膨漲幅低於預期，導致美國公債殖利率下跌。銅和其他基本金屬聯袂上漲，大陸官方緩解物流瓶頸，提振對經濟成長至關重要的工業金屬的信心。

原油重登100美元之上

西德州輕原油期貨上漲6.7%，結算價突破每桶100美元，收復了前一周的失地。

上海放寬對部分小區的封控，但大多數人仍然被禁足在家。當局表示，如果病例增多，將重新恢復限制措施。俄羅斯總統普亭表示，與烏克蘭的和平談判走進了「死胡同」，因此入侵會繼續進行下去。

Oanda的高級市場分析師Ed Moya表示，「隨著中國大陸開始解除部分封鎖，原油價格回檔似乎即將結束。能源市場消化了投放戰略儲油的影響。市場之前可能對中國在堅持嚴格封鎖和隔離措施方面的看法過於悲觀了」。

OPEC預計俄烏衝突對石油供需都有影響，暗示不會調整產量政策。美國能源資訊署（EIA）下修2022和2023年美國原油產量成長預測，增加市場看漲心理。 EIA也下調需求成長前景，因油價上漲抑制消費。

紐約商業交易所，5月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨上漲6.31美元，結算價報每桶100.60美元；6月交割的布蘭特原油期貨上漲6.16美元，至每桶104.64美元。

黃金五連漲

美債殖利率下降，支撐金價升至一個月高點。最近幾周，市場預期貨幣政策快速緊縮讓黃金承壓，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，避險需求推動黃金走高。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，從核心CPI放緩來看，「雖然聯準會和其他央行將把政策轉向更嚴格的立場，但這種轉變很可能是務實的，」「這意味著身為金價價位的關鍵決定因素，實際利率的上升速度可能不會像核心通膨加速堪比總體通膨的情況下那樣快」。

紐約時間下午2:37，現貨黃金上漲0.8%至每英兩1,968.61美元；盤中一度上漲1.3%。紐約商品交易所6月黃金期貨上漲1.4%，結算價報1,976.10美元；鈀金和白金下跌，白銀上漲。

銅價上漲

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲1.4%，結算價報每噸10,342美元。鋁價上漲0.6%至每噸3,267美元，鋅價上漲2%，鎳價幾乎持平。錫下跌1.4%。

ING Bank高級大宗商品策略師Wenyu Yao說：「CPI上升繼續推動通膨交易，今年的主軸就是投資人購買大宗

商品以對沖通膨。」 彭博大宗商品現貨指數過去一年上漲了48%，自2020年3月低點以來已上漲逾一倍。

與此同時，對中國疫情封鎖擾亂供應鏈的疑慮緩解，因為中國國務院發布通知，要求確保貨運物流暢通。