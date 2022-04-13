Stripe與科技業大咖承諾投入逾9億美元 促進碳捕捉發展

網路支付業者Stripe正與Google母公司字母、臉書母公司Meta等幾家大型科技公司展開合作，承諾投入近10億美元促進碳捕捉市場發展。

這幾家科技業者12日宣布成立新公司Frontier，後者預計未來九年向研發永久碳移除技術的企業進行9.25億美元價值的採購。Frontier將成為Stripe的子公司，字母、Meta、電商Shopify及顧問業麥肯錫（McKinsey）則出資並承諾購買部分碳捕捉解決方案。

Stripe也將透過旗下氣候計畫Stripe Climate program介紹顧客給Frontier，該計畫允許線上賣家使用Stripe平台，將部分銷售貢獻給碳移除。這項投資的目標是促進碳捕捉這個新興產業的發展。

這項Frontier計畫顯示碳捕捉領域正持續累積動能。Carbon Direct首席科學家說費德曼說：「外界對碳捕捉及碳移除的看法正在改變」。該公司投資碳移除解決方案，也為企業提供相關這類方案的顧問服務。

Frontier的工作將是從企業和政府蒐集這類想要購買碳捕捉解決方案以達成淨零碳排目標的採購意願，並且調查碳捕捉解決方案的供應商，並在交付解決方案後付款給供應商。