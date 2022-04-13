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台積電ADR守不住盤中漲勢 連跌六日

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二由漲轉跌，仍收在平盤之下，已連跌六日，較台股溢價1.7%。

台積電ADR盤中一度上漲2.6%，終場仍跌 0.1%收97.44美元，費城半導體指數跌0.3%。

美國股市也由漲轉跌，聯準會（Fed）即將緊縮貨幣政策的陰影下，繼續拖累成長股下跌。

道瓊工業指數跌87.72點，跌幅0.3%，至34,220.36點；標普500指數跌15.08點，跌幅0.3%，至4,397.45點；那斯達克綜合指數跌40.38點，跌幅0.3%，至13,371.57點。美國10年期公債殖利率在觸及2018年12月以來的最高點後下跌，從周一的2.779%跌至2.724%。

在那斯達克掛牌Gogoro上個交易日崩跌25.1%後，周二收漲1.5%，報 10.72美元。

台灣加權股價指數昨天跌57.46點收在16,990.91點。台積電跌0.2%收在557元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.56 -0.15 96.60 -0.04

中華電 CHT 128.05 -0.27 128.50 -0.35

台積電 TSM 567.65 -0.13 557.00 1.91

聯電 UMC 47.13 -1.46 47.30 -0.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 美國 台股

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