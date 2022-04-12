美銀：基金經理人對經濟前景看法 史上最悲觀

美國銀行（BofA）的最新全球基金經理人訪調顯示，投資圈對經濟衰退的疑慮正快速升高，投資人對全球成長的樂觀程度，已降至歷史新低。

美銀在4月首周訪調292位合計管理逾8,330億美元資產的經理人後發現，預期經濟將惡化的操盤手，占比升至歷來最高；對經濟陷入停滯性通膨的預期，則攀抵2008年8月最高，同時貨幣風險升至歷史新高。

這項調查顯示，隨著美國聯準會（Fed）轉趨鷹派試圖對抗竄升的通膨，投資人對經濟前景更趨悲觀。目前投資人看空前景的程度，已足以觸發美銀的買入訊號，這也是偵測進場時機點的逆向指標。由於公債殖利率飆升，全球股市本月以來持續面臨賣壓。

根據美銀的月度調查，投資人目前認為全球經濟衰退是最大的尾部風險。相較下，俄烏戰爭3月時被視為最大風險，如今掉至第四名。調查顯示，投資人對俄烏戰爭的擔憂程度消退，稍微有助緩解市場空頭情緒，投資人配置的現金部位已從上月的高位下降。