美3月CPI年升8.5% 核心CPI升幅低於預估 美股期指走高

美國3月整體消費者物價指數（CPI）再度大幅上升，年升率高達8.5%，仍是41年來最大升幅，主要是受能源及食品價格勁揚所致，但扣除這兩項價格的核心CPI升幅稍趨溫和。由於通膨壓力仍重，預料聯準會（Fed）5月初會議時將一舉升息2碼。由於核心CPI低於預估，帶動美國公債殖利率回降，美股期指上漲。道瓊期指漲180點或0.6%，那斯達克100期指漲幅更達到1.7%。

美國勞工部12日公布，上月整體CPI年升幅高於預估的8.4%及2月時的7.9%。產品類價格比去年同期上升8.1%，服務類上升5.1%。和2月比起來升1.2%，符合預估，升幅比2月時的0.8%明顯擴大，是2005年來最大單月升幅，而半數的升幅都是由汽油價格大漲所致。

扣除食品及能源後，核心CPI月升0.3%，低於預估的0.5%，也比2月時的0.5%縮小，主因二手車價格大跌；比去年同期上升6.5%，也低於預估的6.6%，比2月時的6.4%進一步上升。

許多經濟學者預期3月是這一波通膨的頂峰，主因俄烏戰爭激發食品及能源價格暴漲，但現在能源價格已趨平靜。不過由於戰爭仍在進行，加上中國大陸因新一波疫情所祭出的封鎖措施，干擾全球供應鏈，以及美國服務業需求回升，因此通膨要回到2%仍遙遙無期。