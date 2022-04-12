以中國為師？ 俄半導體產業醞釀「突圍計劃」

集微網消息，俄《生意人報》日前透露，該國最大的芯片設計公司之一貝加爾電子仍未受到台積電終止合同的正式通知，該公司向台積電訂購的20萬顆處理器中，目前有15萬顆裸片製造完畢等待封裝，還有5萬顆正在生產中，貝加爾電子表示即便找到新的代工廠，做好工藝適配實現量產也需兩到三年時間。

該報稱，面對嚴峻形勢，目前政府已組織22個工作組為微電子產業製定一個新的發展規劃，總投資規模高達6000到1萬億盧佈。

業內人士對該報表示，此前俄半導體產業政策偏重於對涉及企業的扶持，對設備材料和製造能力投資不足，導致目前無法形成暢通的國內供應鏈。

Ruselectronics前董事Valery Dshkhunyan提出，破解設備材料等領域卡脖子問題“就需要走中國的路”，由國家牽頭集中國內產學研力量，超越經濟邏輯，製定計劃並嚴格執行，逐個填補設備材料空白點，將資金以生產製造為核心進行分配，讓設計企業在市場環境中自行發展。

Dshkhunyan還指出，俄羅斯還可利用國內能源、金屬的低成本優勢，吸引中國企業合資合作。