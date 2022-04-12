開發或減煤炭？ 英國新礦山面臨抉擇

英國4成煉焦煤來自俄國，俄烏戰爭引起進口懸念。英國該開發西北的新礦山採煤，還是減少使用？作為無碳計畫的積極推動者，英國此前在碳排放減量向來是全球模範生，首相強生還高喊不增加煤炭使用；如今，為了煉鋼，英國應自煉礦山嗎？

英國西北部的新礦山坎布里亞，開採與否形成當局左右為難的議題。根據《英國廣播公司》報導，英國規劃調查局已將坎布里亞礦產的完整報告審批，必須在7月7日前決定，選擇要拓展礦業，抑或停止開發，繼續邁向環保。

英2035無碳家園計畫

比起美國與中國，英國算得上已發展國家內，環保做得好的模範生，從1990年代以來，英國碳排放量已經減少一半，強生更誓言在2035年達到碳排放削減78%，還比氣候峰會COP計畫提前10多年，並計畫在2030年起，禁止販售汽油和柴油車輛。雖然日前強生喊話過，要減少煤炭使用，但現況有所不同。

英國有4成的煉焦煤來自於俄國，在俄烏戰爭爆發後，可預期煤炭進口計畫有變，坎布里亞礦山開發的煤炭就是為了填補缺額，不會用於一般能源用途，而是提供煉鋼的材料。另外一項分析顯示，英國若自己開發礦山取煤，也能節省澳洲、北美運輸煤炭所排放的碳，據估計全球運輸煤炭會產生12.8億噸的碳排，並非小數目。英國委員也指出，若真的開發，有85%的坎布里亞煤炭會是出口導向。

環團盼英別走回頭路

但英國的環保團體自然是高呼反對，由英國領銜，多個國家都已大幅減少碳排，在2035無碳家園計畫中，鋼鐵公司必須停止燃煤，現在開發就形同走回頭路。且從另一個角度，英國鋼鐵業真的極度需要坎布里亞煤炭嗎？英國業界對這個提問都不願意公開表態，事實上，若找得到煤炭供應、或煉鋼的煤炭替代品，就能避免新礦山開發。

【更多精采內容，詳見 】