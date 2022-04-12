快訊

南韓首現新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

加速解隔篩檢 今起居家隔離、居家檢疫期滿PCR改快篩

印度猛從俄〞加油〞 拜登親自出馬施壓

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
拜登（左）11日以視訊方式與印度總理莫迪（右上螢幕）會談。照片中間者為印度國防部長辛格，右為外交部長蘇杰生。美聯社
拜登（左）11日以視訊方式與印度總理莫迪（右上螢幕）會談。照片中間者為印度國防部長辛格，右為外交部長蘇杰生。美聯社

美國總統拜登和印度總理莫迪11日以視訊連線舉行了會談，重點話題主要是俄羅斯對烏克蘭的入侵以及美國督促印度對俄羅斯採取更強硬立場的努力。

拜登在會談開始強調了美國與印度的伙伴關係。他說，兩國將「就如何管控這場俄羅斯戰爭的不穩定效應繼續我們的密切磋商」。

莫迪說，他與俄羅斯總統普亭通了話並建議普京與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。

莫迪對俄羅斯在烏克蘭境內展開的戰爭持中立立場，這引起了華盛頓方面的關切，但受到了莫斯科方面的讚揚。

上個月在新德里與莫迪會過面的俄羅斯外長拉夫洛夫說，印度判斷「局勢全面、而不只是以片面方式」。

印度沒有對俄羅斯實施制裁，上星期，當聯合國大會表決暫停莫斯科在聯合國人權理事會的席位時，新德里投了棄權票。

印度還不顧美國和其他西方國家的壓力，繼續從俄羅斯購買石油和天然氣。根據路透收集的數據，自從入侵烏克蘭以來，俄羅斯為其能源供應提供巨額折扣，印度已購買了至少1300萬桶的俄羅斯原油。路透報導，相比之下，印度在去年全年從俄羅斯購買的原油數量是大約1600萬桶。

美國已表示不希望看到印度增加從俄羅斯進口能源。

俄羅斯 印度 美國

延伸閱讀

波洛西解隔離 亞洲行受關注 外交部：一向積極推動邀訪

美總統拜登透露擬5月首訪亞洲 規劃5月24日赴日本

俄烏戰爭經驗 美前國防次長：助台不對稱防禦

台商赴美投資電動車 資誠：設點應多方考量

相關新聞

亞航要推飛天計程車 市中心到機場17分鐘共乘約1480元

日經亞洲評論報導，馬來西亞廉價航空業者亞航的母公司Capital A，朝推出飛天計程車邁出第一步，同時強力推動品牌轉型。

印度猛從俄〞加油〞 拜登親自出馬施壓

美國總統拜登和印度總理莫迪11日以視訊連線舉行了會談，重點話題主要是俄羅斯對烏克蘭的入侵以及美國督促印度對俄羅斯採取更強...

Fed激進縮表、中國大陸經濟前景不明 日股收低

日本東京股市今天收低，因投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）激進縮表感到洩氣，並對中國經濟的不確定性緊張不安

日圓急貶 不利美聯準會縮表？

美國聯準會（Fed）打算開始縮減9兆美元資產負債表，此時日圓快速貶值，威脅到日本投資人對美元債券的需求。

馬斯克不加入推特董事會 打著「不受限」算盤

馬斯克(Elon Musk)成為推特(Twitter)最大股東後態度急轉彎，決定不加入推特董事會；「華爾街日報」(WSJ...

華裔律師鮑康如：以言論自由名義收購推特 馬斯克：可笑

世界首位富豪馬斯克(Elon Musk)出資成為推特的大股東後，華裔律師、矽谷企業家鮑康如(Ellen Pao)日前在為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。