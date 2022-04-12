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美最高薪實習生榜單科技業稱霸 月薪可達近29萬元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國2022年度25份最高薪的實習工作由科技業稱霸。圖為排第五的亞馬遜。美聯社
美國2022年度25份最高薪的實習工作由科技業稱霸。圖為排第五的亞馬遜。美聯社

職場評價網站Glassdoor本周揭曉美國2022年度25份最高薪的實習工作，月薪最高的將近1萬美元（約新台幣29萬）。科技業稱霸這份榜單。

科技業在薪情最佳的25份實習工作裡占了17個，前10名甚至只擠進了一家金融業者：線上遊戲公司Roblox付薪最優渥，實習生月薪中位數9,667美元；優步（Uber）排第二，實習生月薪中位數8,333美元，除第三名Capital One是金融業外，第四到十名又全是科技公司，依序為Salesforce、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達、領英、Hubspot和Expedia。

要想上榜，Glassdoor必須能在2021年2月14日到2022年2月13日間，至少為每家公司審核30份實習生薪資；Glassdoor總共收到88,000份薪資報告。

Glassdoor 說，科技公司大約60%的實習生職務與軟體工程或開發相關。其他還包括資料科學和工程、財務分析、用戶體驗設計、機器學習，以及非技術職位，例如產品管理、行銷和多元共融的專家。在金融業，分析師占所有審核個案的三分之一，軟體工程占另外三分之一。

2020年的暑期實習生有70%對遠距工作抱持負面態度，高於2020年的50%。Glassdoor說：「儘管許多勞工偏好遠距工作，但實習生的感受不同。實習通常充滿了引人入勝的活動，努力讓實習生沉浸於現實世界的工作環境，希望能在他們畢業後吸引他們重回公司。」

今年稍早，Glassdoor發布2022年美國50項最佳工作報告。技術工作者也再次名列前茅，企業架構師以年薪中位數144,997美元排第一，有14,021個職缺，滿意度在滿分5.0中拿到4.1。美國就業市場目前很火熱，人資部門和招聘經理如果能努力提供與通膨同步的工資，得分相對較高。

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