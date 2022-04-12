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美元近兩年高位 日圓一度跌到125.77逼近20年來谷底

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓一度逼近20年低點。路透
日圓一度逼近20年低點。路透

美元指數周一保持在接近兩年高位的水準，受到美國公債殖利率攀升的支撐。歐元走升，法國總統馬克宏在第一輪大選投票中領先右翼挑戰者雷朋 。日圓一度逼近20年低點，反映市場對日本經濟成長的疑慮。

由於市場預期聯準會（Fed）將採取更激進的緊縮政策，美國公債殖利率急升，提振美元。指標10年期美國公債殖利率周一達到2.793%，是2019年1月以來最高。

美元兌日圓漲幅一度達到1.2％，達到125.77日圓的高點後回落，仍攀升0.9%，報125.45日圓，觸及2015年中以來最高。與聯準會等日益鷹派的主要央行相比，日本央行保持了更為鴿派的立場，日圓已經跌勢加劇。

有人認為，美元有望進一步升向150日圓。市場對日圓迅速跌向130日圓/美元時日本財務省將出手干預的預期增強。

但歐元兌美元似乎將結束此前連續七天的跌勢，周一上漲0.1%，報1.0889美元。美元指數尾盤報99.932，漲0.1%，上周五曾觸及100.19的2020年5月以來最高。

與大宗商品相關的貨幣，包括加幣、澳幣和挪威克朗，隨著油價下滑而走軟。

美元兌加幣升值0.4%，至1.2621加幣，美元兌挪威克朗漲1.1%，至8.8105挪威克朗。澳幣兌美元跌0.40%，報0.7429美元。

日本經濟 挪威 美國

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