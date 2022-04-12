美科技股失血1兆美元、Nvidia陷空頭 市場為何狂拋售？

美國科技股近來「殺聲隆隆」，那斯達克100指數11日重挫2.4%，延續上周賣壓，整體市值過去五個交易日蒸發逾1兆美元，反映在美國公債殖利率飆升、聯準會持續放出鷹派言論之際，投資人為避開風險，紛紛減持科技股。

微軟股價11日重挫3.9%，為逾一個月來最大跌幅；繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）大跌5.2%，過去五天就跌了20%，已遁入空頭市場，這檔股票從2020年3月以來，從未出現過五天跌幅如此重的情況。

籠罩多重利空因素 悲觀氣氛濃厚

Bokeh Capital Partners創辦人兼投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）表示：「瀰漫濃厚的悲觀氣氛。烏克蘭戰爭、升息、經濟衰退疑慮、中國大陸新冠防疫封鎖，還有油價，全都非常悲觀。」

這些總體經濟風險讓一些原先立場最為看多的分析師也變得謹慎。摩根大通分析師柯蘭諾維奇（Marko Kolanovic）建議客戶進行一些獲利了結，理由是面臨地緣政治和聯準會緊縮政策的風險。僅僅一個月前，他才建議客戶加碼持股。實際上，柯蘭諾維奇也可能做出了準確分析，因為那斯達克指數從３月14日後大漲三周，漲幅達16%，這段期間投資人又搶進成長股，看好成長股會在經濟成長減緩期間依然有充分準備能表現良好。然而，這股樂觀情緒現在已被恐懼取代，原因是聯準會全力對抗通膨，市場擔心經濟可能會陷入衰退。

擔心聯準會猛升息抑通膨 經濟承受不起

聯準會理事沃勒11日承認了抗通膨的風險，表示升息是「蠻力工具」，可能造成「附帶損害」。

聯準會為了抑制通膨，上月將基準利率調高1碼，預期年底利率達1.9%，官員表示，若有必要，願意加快行動，包括在5月3、4日的會議升息2碼。較高的利率會降低企業未來獲利的價值，尤其衝擊預期多年內無法實現獲利潛力的快速成長型公司。

Oanda高級市場分析師莫亞（Edward Moya）表示：「這對想要維持風險投資而言是個艱困環境，而且可能延續這樣的情況，直到投資人認為聯準會在緊縮政策方面可能不會那麼激進。」

警報要到夏季才會解除？

莫亞說：「聯準會設定要實施幾次大幅度升息，而他們最早能反轉局面、放鬆緊縮政策手法，把經濟成長疑慮置於優先關注任務的時間點，會是在夏季中。」

在1月，股市爆發拋售潮直到觸底時，股市市值蒸發3兆美元；雖然2、3月美股走勢較佳，但分別見到投資人大賣1.7兆美元和1.5兆美元。那斯達克100指數企業合計市值16.9兆美元，市值最高的企業為蘋果、微軟與亞馬遜。