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美天然氣期貨飆到逾13年來最高 OPEC說對油價無能為力

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國天然氣期貨價格11日收在逾13年以來最高水準。圖為美國賓州頁岩氣鑽井現場。美聯社
美國天然氣期貨價格11日收在逾13年以來最高水準。圖為美國賓州頁岩氣鑽井現場。美聯社

美國天然氣期貨價格11日收在逾13年以來最高水準，達到其自頁岩革命釋放巨大燃料儲量以來未曾見過的價格。另外，雖然歐盟寄望石油輸出國組織（OPEC）能增產抑油價，但OPEC表示，俄羅斯石油危機超過該組織所能掌控。

紐約天然氣價格周一大漲5.8%，每百萬英熱單位收在6.62美元，為2008年11月以來最高。美國北部各地的天氣比往常更冷，預計會消耗更多能源，但這是該補充庫存的時候，交易員因此擔心明年冬天來臨時，沒有足夠的天然氣儲備。

強勁的國內外需求考驗美國鑽探者能否擴大供應，供暖和發電廠燃料的價格均飆高。在出口滿載的情況下，地下洞穴和含水層中的庫存處於2019年以來的最低水準。

同日，OPEC秘書長Mohammad Barkindo告訴歐盟能源事務專員Kadri Simson，俄烏戰爭導致的全球油市目前的危機，超過該組織的掌控。Simson先前聲稱，OPEC有責任平衡市場。

Barkindo說，制裁和來自消費者抵制所導致的俄羅斯石油供應損失，可能超過每天700萬桶，遠遠超過OPEC有能力填補的水準。

根據彭博資訊取得的OPEC文件，Simson表示，OPEC可以利用現有閒置產能來協助應對危機。但Barkindo表示，市場目前受到政治因素、而非供需關係的影響，OPEC幾乎沒有什麼可做。

Barkindo指出：「多重危機結合導致市場大幅波動，然而，這些都是非基本面因素，完全超乎OPEC的控制。」

兩人在參加歐盟與OPEC的定期對話中發表講話。

OPEC 美國 歐盟

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