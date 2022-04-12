油價大跌回到2月水準 中國大陸疫情打擊需求前景鋁價也跌

國際原油價格周一下跌，中國大陸兩年來最嚴重的新冠肺炎疫情加劇市場對這個全球最大原油進口國需求前景的疑慮。鋁價逼近兩個月低點，上海防疫封鎖進入第三周，打擊了需求前景也可望緩解現貨供應緊張的局面。鈀金繼續上漲，倫敦和芝加哥的交易所暫停俄羅斯兩家國有冶煉廠的資格認證。

油價跌至2月份水準

西德州中級原油（WTI）期貨跌4%，結算價略高於每桶94美元，為2月末以來最低價位。

上海的新冠感染病例在不斷增加，數以百萬的人處於封鎖狀態，不清楚何時會解禁。病例增加已經干擾了港口營運，並促使一些煉油業減少原油加工量。

原油價格回吐2月末俄羅斯入侵烏克蘭之後所取得的大部分漲幅。最近幾天期貨曲線的疲軟結構表明，投資者對供應不足的疑慮正在減弱，而且到目前為止，沒有跡象表明俄羅斯原油出口正在減少。

Again Capital LLC的聯合創始人John Kilduff表示，中國大陸的疫情封鎖正在「真正改變市場的結局，市場原本對俄羅斯的供應憂心忡忡，」 ，再加上歷史性的戰略石油儲備投放，「確實消除了很多供應疑慮」。

5月交割的WTI原油期貨下跌3.97美元，結算價報每桶94.29美元；6月布蘭特原油期貨下跌4.30美元，結算價報每桶98.48美元。

鋁價下跌

隨著上海新增病例創紀錄、2,500萬市民的防疫封鎖繼續延長，倫敦金屬交易所鋁價周一下跌3.8%，多數基本金屬價格也下跌。防疫封鎖可能加劇供應鏈混亂，進一步推高成本，打擊消費者支出和製造業需求。

ED&F Man Capital Markets分析師Ed Meir在報告中寫道： 「中國各個港口（主要在上海）有近180艘船舶在等待靠岸裝卸。」上海東吳玖盈投資管理的交易員Jia Zheng表示，國內金屬加工企業在運輸原物料和成品方面有困難，導致減產。

「鋁價仍處於回調模式，」德國商業銀行的分析師Daniel Briesemann在電郵報告中說：「我們將其歸因於能源價格下跌，這意味著冶煉廠的生產成本不再那麼高。」

截至倫敦時間晚8:22，LME鋁期貨結算價報每噸3,248美元，為2月15日以來最低。鎳價下跌4.1%，銅價下跌1.2%； 鋅價上漲0.8%。

鈀金繼續上漲

鈀金上周五大漲8.7%；在此之前，俄羅斯入侵烏克蘭已經由此引發的對俄制裁，導致鈀金價格在上個月曾創歷史新高。俄羅斯占全球新開採鈀金的40%，該金屬的工業用途主要是汽車的觸煤轉換器。

上周五，倫敦鉑金和鈀金市場暫停Krastsvetmet和Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals的供貨和資格認證，推翻了一個月前同意俄羅斯煉廠繼續向該交易中心供應貴金屬的決定。芝加哥商業交易所之後也暫停這兩家冶煉廠某些白金和鈀金品種的資格，直至另行通知。

與此同時，日本交易所集團表示，大阪交易所也考慮撤銷俄羅斯白金和鈀金品種的合格交割認證。如果取消認證，預計未平倉部位將「急劇下降」，流動性將在一段時間內下降。

紐約時間下午4:30，現貨鈀金上漲0.2%至每英兩2,436.39美元，稍早一度上漲4.9%，使得今年以來漲幅達到28%。 紐約商業交易所6月鈀金期貨下跌0.1%，結算價報2,416.80美元。其他貴金屬方面，現貨黃金漲0.2%至每英兩1,951.73美元。