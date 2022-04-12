台積電ADR跌1.7% 跌幅小於費半
台積電ADR周一跌1.7%收在97.57美元，已連跌五天，較台股溢價1.7%，跌幅小於費城半導體指數。才在那斯達克掛牌五天的Gogoro崩跌25.1%，收在10.56美元。
費城半導體指數周一大跌2.1%。Gogoro上周五以15.99美元掛牌交易。
美國市周一大跌，投資人擔心中國大陸的新冠封鎖措施可能加劇供應鏈問題並拖累經濟成長，避險情緒高漲，公債殖利率上升重創成長股。美股三大指數全面大幅收低，科技股和科技相關股拖累那斯達克綜合指數急挫2.2%，收在13,411.96點。道瓊工業指數跌413.04點，跌1.2%，至34,308.08點；標普500指數跌75.75點，跌幅1.7%，至4,412.53點。
台灣加權股價指數昨天大跌236.17點收在17048.37點。台積電收跌1.6%收在558元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 96.56 -2.78 97.90 -1.37
中華電 CHT 128.20 -0.47 130.00 -1.39
台積電 TSM 567.53 -1.73 558.00 1.71
聯電 UMC 47.75 -2.61 48.20 -0.82
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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