英特爾將斥資30億美元擴建奧勒岡州D1X廠 加快技術開發

英特爾公司（Intel）宣布斥資30億美元，擴建位於奧勒岡州的D1X廠，這筆投資旨在加快重返晶片業霸主地位所需的技術開發。

這家全球最大的個人電腦處理器製造商重申，要在2025年前擁有比競爭對手更好的生產技術，並提前一年達到同等水平。

根據英特爾資深副總裁Sanjay Natarajan，位於奧勒岡州希爾斯伯勒市、擁有14,000名員工的D1X廠的設施將擴建270,000平方英尺，增加20%，這表明英特爾願意先投資以加速使用更先進的生產技術。他說，D1X實際上是個巨大的實驗室，現在更有能力平行開發多種製造方法，並轉移到英特爾網路內進行量產。

英特爾的10奈米製程晚了好幾年，這使得台積電（2330）和三星電子等公司能提供比英特爾產品更好的外包生產。台積電和三星電的客戶，例如輝達（Nvidia）和超微（AMD），已推出更具競爭力的產品並搶下市占，擠壓英特爾的獲利能力和成長空間。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）想扭轉局勢，D1X正引領他的計畫。從一個生產節點到更先進的技術，通常需要18個月到兩年的時間。英特爾的目標是在四年內通過五個節點，來追趕並超越亞洲競爭對手。