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彭博：通膨漲不停 10年期美國公債殖利率最快本周破3%

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
本周發布的美國物價數據料將持續上漲，這將可能導致美國10年期公債殖利率上升。 路透
本周發布的美國物價數據料將持續上漲，這將可能導致美國10年期公債殖利率上升。 路透

通膨持續攀升下，10年期美國公債殖利率可能最快本周將觸及3%，抗通膨公債（TIPS）的實質殖利率可能升破零。

彭博資訊報導，美國12日發布的3月消費者物價指數（CPI）預期將會升至8.4%，遠高於2月的7.9%，市場評論變得愈來愈悲觀。高盛首席經濟學家哈丘斯（Jan Hatzius）表示，如果經濟沒有減速，聯準會（Fed）可能需把基準利率提高至「4%以上」。

據EPFR公司的資金流動數據，在Fed理事布蘭納德上周表示，Fed最快將從5月開始縮表後，美國債券基金創逾兩年規模最大的單日資金流出，美國公債的期限溢價（term premium）也躍漲。

不過，彭博報導指出，殖利率上升對美國公債是件好事，因為那將可能會為美國公債吸引到一些投資人。現在10年期美國公債的殖利率比七大工業國集團（G7）其他國家的平均債券殖利率高出120個基點，為一年來最大利差。

美國 Fed 通膨

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