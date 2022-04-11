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投行：發現半導體「訂單削減鐵證」 下半年業績將現裂痕
集微網消息，美國投行Truist分析師William Stein近日致客戶報告稱，發現了半導體「訂單削減的確鑿證據」，因此全面下調英偉達、AMD和英特爾的目標價格。受此影響，英偉達、AMD等股價下跌。
據SeekingAlpha網站上一篇4月8日的報道，William Stein表示，一些計算、消費和通訊等領域的製造商對部分半導體的需求突然轉弱，兩名業內人士發現訂單減少，且都表示訂單減少與第二季度產量有關，但下半年需求仍「強勁」。
目前還不清楚訂單減少的原因，可能是由於成套設備不完整，以及出於平衡庫存的簡單願望。而另一種觀點認為，盡管需求仍然強勁，但暫時的延遲正開始導致減產。最悲觀的觀點是，需求正在遭到破壞，再加上額外的供應，將導致晶片供應過剩和傳統的低迷。
Stein認為，「雖然一次性的季度調整是可能的，但我們堅持我們在科技泡沫時期出售零部件時形成的格言：『今天的推出就是明天的取消』。」盡管半導體行業第一季度業績可能保持強勁，甚至第二季度業績指導可能也會保持強勁，但今年下半年和2023年的情況已開始出現裂痕。
鋻於此，Stein全面下調了他的目標股價，包括將英偉達從347美元降至298美元，將AMD從144美元降至111美元，將英特爾從53美元降至49美元。
受此消息影響，英偉達的股價下跌超過3.5%，而AMD和博通的股價下跌超過2%。英特爾和德州儀器等其他晶片公司的股價下跌不到1%。
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