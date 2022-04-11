特斯拉上海廠3月僅出口60輛車創新低 因本地需求強

根據中國汽車工業協會，電動車大廠特斯拉（Tesla）的上海工廠3月僅出口60輛電動車，創下歷史新低紀錄，主因是強勁的國內需求消化掉大部分的產出。

特斯拉上海廠上月出貨65,814輛車，這是特斯拉自去年12月以來的最高水準，儘管期間因為疫情相關限制共停工6天，而其中絕大部分，65,754輛，供內銷。

中國汽車工業協會的數據顯示，中國大陸3月廣義小客車的銷量比一年前減少10.9%，降到161萬輛，但較2月增加25.3%，新能源車的出貨則較去年同期躍增137.6%，到445,000輛。

中國汽車工業協會秘書長崔東樹表示：「儘管全球鋰價暴漲和晶片短缺，中國大陸的OEM因為能力強又有政府機關配合，表現出色。」他說，今年前兩個月，中國大陸在全球車市的占比達到創紀錄的36%。

本地需求強勁也嘉惠了比亞迪，出貨104,338輛新能源車。新能源車包括電動車和油電混合車。