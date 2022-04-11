推特執行長宣布：馬斯克決定不加入推特董事會
社群網站推特執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）表示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）已經放棄要加入推特董事會的計畫。
阿格拉瓦10日宣布上述消息，表示馬斯克依然是推特最大個人股東，而該公司依然對他的建言維持開放態度。
此前報導指出，馬斯克從1月底以來幾乎每天買進推特股票，共斥資 26.4 億美元，累計持有逾9%的股權，推特上周還宣布馬斯克將加入推特董事會。
阿格拉瓦10日推文貼出給團隊的公開信，表示他曾與董事會以及和馬斯克直接討論加入董事會的事宜，而且委任事宜已在4月9日生效，然而，就在9日同日，馬斯克表示他將不不會加入推特董事會。阿格拉瓦認為，馬斯克的決定應該是出自最佳考量。
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