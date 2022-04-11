亞馬遜將行文字獄？員工內部平台擬禁用「廁所」、「奴工」等字眼

外媒報導，跨國電子商務龍頭亞馬遜正在研擬計畫，試圖禁止員工在內部通訊平台使用諸如「奴工」、「工會」、「加薪」、「監獄」、「廁所」等用字。

報導指出，亞馬遜自動單字監控器，將會阻擋批評亞馬遜工作條件的用語出現在員工對話中。亞馬遜發言人阿格瑞（Barbara M. Agrait）說：「我們的團隊一直在嘗試員工相互交流的新方法。這個特定的計畫尚未獲得批准，未來可能會發生重大變化，甚至根本不會啟動。」

亞馬遜高階管理人員去年11月開會討論創建內部社交媒體的計畫，希望讓員工透過名為「Shout-Outs」的平台表揚同事的表現。亞馬遜全球消費者業務負責人克拉克（Dave Clark）表示，該計畫致力提高員工的幸福感和生產力，以降低員工流動率。遊戲化獎勵系統Shout-Outs將使員工因「增加直接商業價值」的活動成為虛擬明星並獲得徽章。

但公司高層考量「社交媒體的陰暗面」決定積極監控平台發文，以確保「社群積極正面」。克拉克建議該平台應該仿效線上約會平台Bumble，允許個人一對一地參與，而不是像臉書這類論壇式平台。

該會議結束後，亞馬遜內部設計出「壞詞自動監控器」，列出一串壞詞黑名單，可以標記並自動阻止員工發送包含褻瀆或不適當關鍵字。包括許多牽涉勞工組織的用語，包括「工會」、「申訴」、「加薪」和「補償」，其他像是「道德」、「不公平」、「奴隸」、「主人」、「自由」、「多樣性」、「不公正」和「公平」等「令人很擔憂」的用字也會被禁止。

該計畫寫著：「因為是自由發文，我們要避免在社群間產生負面情緒。我們傾向限制可發布的內容，以防止負面的員工體驗。」除了自動化系統，管理員還有權標記或禁止他們認為不合適的內容。

亞馬遜預計本月啟動試驗計劃（pilot program），除了禁止誹謗和髒話，禁用的字甚至包括「我恨（I hate）」、「我不在乎（I hate）」、「疫苗（Vaccine）」等。

亞馬遜在紐約史泰登島（Staten Island）員工成功組織第1個工會後幾天發布這項計畫。亞馬遜指出，對工會組織結果感到失望：「我們認為員工與公司建立直接關係是最好的。」