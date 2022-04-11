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馬斯克問「推特總部改遊民招容所？」 貝佐斯在內91%叫好

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克在推特上舉行民調，詢問社群媒體巨擘推特的舊金山總部是否該「改裝為遊民收容，亞馬遜創辦人貝佐斯投贊成票。路透
馬斯克在推特上舉行民調，詢問社群媒體巨擘推特的舊金山總部是否該「改裝為遊民收容，亞馬遜創辦人貝佐斯投贊成票。路透

馬斯克（Elon Musk）上周六在推特上舉行民調，詢問是否該把社群媒體巨擘推特的舊金山總部「改裝為遊民收容，反正也沒人現身（上班）」，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）投下贊成票。

回應馬斯克民調的人裡，有91.3%投贊成票，其中包括貝佐斯，他說：「或者改裝其中一部分。效果會很好，讓想做義工的員工很方便」。馬斯克最近成為推特的最大股東，於4月4日披露持有該公司9.2%的股份。

貝佐斯旗下亞馬遜公司（Amazon）的西雅圖總部大樓有一部分設立了遊民收容所，取名為Mary’s Place，在2020年3月揭幕，對無住處家庭提供「庇護和支援」，每晚最多可容納200人，並為暫時入住者供應食物。該收容所還設有診所、辦公室、電腦室，並提供無償法律協助。

馬斯克 貝佐斯 民調

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